Финансы

РосбалтРосбалтРоссияне не перестают забирать валюту из банков

Клиенты российских банков в прошлом месяце продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%, сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
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Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

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