Финансы
Газета.RuРоссияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он снизился на 1,2%.
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Поломка турникетов стала причиной утренней очереди на Кировском заводе
Сегодня утром очевидцы в социальных сетях рассказали об очереди, которая возникла на проходной Кировского завода.
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Видео: озвучка на семи языках в новом трейлере SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated
Purple Lamp Studios и THQ Nordic выпустили новый трейлер SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, посвящённый локализации.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
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В Чехове задержали шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома
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ТАСС вчера в 14:45
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Рособрнадзор заявил об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ онлайн
На сегодняшний день отсутствуют технологии для организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате.
Аргументы и Факты 04:29
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
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Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена
Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
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Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Биатлон
Объявлен тренерский штаб сборной России по биатлону
В среду, 27 мая, СБР утвердила новый состав национальной команды страны.
Sport.ru вчера в 13:14
Политика
МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
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Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Минтруд России предложил новые меры поддержки
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Экономика
Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
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СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
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В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
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Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.
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Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни
Сотрудники скорой помощи в Казани привезли домой пожилого пациента после выписки из больницы, оставили его у соседей и соврали, что тот был госпитализирован не из-за COVID-19.
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Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета вчера в 08:33
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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
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Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
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