Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он снизился на 1,2%.
Читать в источнике
Комментировать674

Подробнее о событии

Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

Московский Комсомолецвчера в 10:12

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Телеканал 360°26 мая в 20:51

Валютные вклады сокращаются четвертый месяц подряд

Вести.Ruвчера в 05:22

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

РИА Новостивчера в 02:57

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Газета.Ruвчера в 03:49

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 01:58

«Лучше забрать, чем разбираться». Россияне сняли с депозитов $1,1 млрд

РБКвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество

Поломка турникетов стала причиной утренней очереди на Кировском заводе

Сегодня утром очевидцы в социальных сетях рассказали об очереди, которая возникла на проходной Кировского завода.
Телеканал Санкт-Петербург 04:34
3
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,3K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Спорт

Видео: озвучка на семи языках в новом трейлере SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated

Purple Lamp Studios и THQ Nordic выпустили новый трейлер SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, посвящённый локализации.
3DNews 05:22
Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
4,8K
Происшествия

Начался суд над липецкой чиновницей из-за взятки

Сегодня в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение дела о взятничестве в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко.
ГТРК Липецк 04:34
Шоу-бизнес

Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
РБК вчера в 06:46
15
Происшествия

В Чехове задержали шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома

Полицейские задержали в подмосковном Чехове шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома.
ТАСС вчера в 14:45
Общество

Рособрнадзор заявил об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ онлайн

На сегодняшний день отсутствуют технологии для организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате.
Аргументы и Факты 04:29
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
Кино

Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
257
Биатлон

Объявлен тренерский штаб сборной России по биатлону

В среду, 27 мая, СБР утвердила новый состав национальной команды страны.
Sport.ru вчера в 13:14
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
8
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
776
Кино

Apple снимет фильм Мартина Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро

РБК 05:13
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Экономика

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
Вести.Ru 04:56
3
Хоккей

СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»

RT на русском 05:02
Путешествия

В Японии начнут платить туристам за посещение страны

Московский Комсомолец 03:30
95
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
101
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Дубовицкая и Воробей оценили «бедственное положение» артистов из-за пандемии коронавируса

Ведущая юмористической шоу «Аншлаг» Регина Дубовицкая и юмористка программы Елена Воробей рассказали о своем финансовом положении во время пандемии COVID-19.
Московский Комсомолец 03:03
Общество

В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.
Российская газета 26 мая в 10:29
Происшествия

Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни

Сотрудники скорой помощи в Казани привезли домой пожилого пациента после выписки из больницы, оставили его у соседей и соврали, что тот был госпитализирован не из-за COVID-19.
Lenta.ru 04:57
1
Кино

Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует

Российская газета вчера в 08:33
4
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
778
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
3,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное