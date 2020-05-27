Финансы
РосбалтРоссияне не перестают забирать валюту из банков
Клиенты российских банков в прошлом месяце продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%, сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
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Политика
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.
Известия 06:55
Политика
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Московский Комсомолец 06:51
Общество
Власти Москвы назвали условие послабления ограничений для сферы услуг
Ограничения на работу сферы услуг в Москве могут быть ослаблены в ближайшее время, если горожане будут соблюдать рекомендации властей.
Известия 06:42
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК вчера в 13:27
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
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Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Вести.Ru вчера в 10:42
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Космос
Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon
Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий.
Москва 24 07:12
Автоспорт
Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году
Организаторы Гран-при Нидерландов официально сообщили об отмене гонки в 2020 году.
Матч ТВ 04:40
Происшествия
Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова — члена организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», расстрелявшего по ошибке вместе с подельниками летом 2011 года автомобиль с российскими школьниками.
Lenta.ru 06:53
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Политика
Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса
Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Технологии
В Росатоме разрабатывают универсальный ускоритель для лечения рака
Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать в России универсальный ускоритель заряженных частиц — сильноточный циклотрон.
ФАН 03:00
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Общество
Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
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Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Сергея Нетиевского 2 миллиона
Все оспариваемые сделки в компании осуществлял нынешний директор шоу «Уральских Пельменей» и представитель коллектива Евгений Орлов, который как раз был гендиректором ООО «Идея фикс медиа» в период с 2012 по 2016 годы, поэтому он несет ответственность за любой причиненный ущерб компании своими действиями.
StarHit.ru 01:00
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Общество
На Кубани хотят провести выпускные балы, «несмотря ни на что»
Краснодар, 28 мая 2020, 14:13 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность проведения выпускных вечеров в школах.
REGNUM 07:13
Политика
Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы
Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 08:04