В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он снизился на 1,2%.

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

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