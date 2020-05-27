Финансы
Газета.RuРоссияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он снизился на 1,2%.
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В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму
Эхо Москвывчера в 11:30
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Общество
Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес
В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском вчера в 21:15
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
Армия и оружие
США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
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Авто
«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России
Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю вчера в 15:19
Космос
Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС
Американский пилотируемый корабль отправляется к МКС впервые за девять лет. Все это время космонавты летали на МКС российским "Союзом".
Эхо Москвы 01:32
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
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Происшествия
Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе
Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка.
Газета Кемерова вчера в 12:29
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:57
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 вчера в 04:46
Происшествия
В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев
Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Хоккей
НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов
Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
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Общество
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Напомним, ранее карантин сняли сначала в поселке Гремячево, а затем и в Мухтолово. Теперь же очаг заболевания ликвидирован и в Починках.
ТаракаНН 02:43
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Здоровье
В отдельных районах Пермского края могут снять режим самоизоляции
Снятие режима самоизоляции и ограничений, введённых в связи с коронавирусом, в Пермском крае может происходить точечно - в отдельных районах.
Пермь открытая 02:26
Здоровье
Ольга Богданова стала главврачом Омской гинекологической больницы
Как сообщили в ведомстве, новый главный врач гинекологической больницы Ольга Богданова представлена коллективу и приступила к исполнению своих обязанностей.
Омскрегион 02:57
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53
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Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
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Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.
Интерфакс вчера в 09:56
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Диетолог назвал основную причину набора веса на самоизоляции
Ковальков добавил, что за обычные сутки человек может набрать до 150 грамм жировой ткани, однако при стрессе этот показатель увеличивается до 250-300 граммов.
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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15