Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он снизился на 1,2%.
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Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

Московский Комсомолец10:12

«Лучше забрать, чем разбираться». Россияне сняли с депозитов $1,1 млрд

РБК08:16

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Lenta.ru01:58

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