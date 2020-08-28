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Газета.Ru
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Россияне видят все меньше смысла держать валюту на банковских вкладах и с каждым месяцем все активнее их закрывают. Так, в июле вкладчики забрали с депозитов $508,6 млн против $332,1 млн в июне. "Газета.Ru" узнала у экспертов, хватит ли банкам денег, чтобы вернуть все вклады.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
РИА Новости17:58
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Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

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Lenta.ru

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