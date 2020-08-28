Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
РИА Новостивчера в 17:58
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 03:10
Московский Комсомолец

Россияне опустошили свои валютные счета на полмиллиарда за месяц

Московский Комсомолецвчера в 09:55
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМвчера в 09:54
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUMвчера в 05:15
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ruвчера в 10:58
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБНвчера в 23:35
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°вчера в 21:42

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
5

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
792

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
1,1K

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
35

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
915