Россияне массово забрали валюту из банков

Росбалт 11

Россияне в июле 2020 года продолжили массовый побег из валютных вкладов. За месяц жители страны забрали из банков 508,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне этот показатель был на уровне 332,1 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.