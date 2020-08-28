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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Россияне в июле 2020 года продолжили массовый побег из валютных вкладов. За месяц жители страны забрали из банков 508,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне этот показатель был на уровне 332,1 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалт02:35
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
Экономика сегодня

Россияне в июле вывели полмиллиарда долларов из банков

Экономика сегодня23:48
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16

Польша призвала Россию отказаться от обязательств перед Белоруссией

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов интервенции в Белоруссию под ложным предлогом "восстановления контроля"», — написал 27 августа Моравецкий в twitter.
Фонтанка.Рувчера в 11:34
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С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на «Польское агентство печати».
Коммерсантъ19:59
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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