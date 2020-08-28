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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ru10:58
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМ09:54
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM05:15
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Московский Комсомолец

Россияне опустошили свои валютные счета на полмиллиарда за месяц

Московский Комсомолец09:55

Дальневосточный актёр стал звездой культового сериала

Уроженец Владивостока Михаил Кремер исполнил роль спортсмена, бойца ММА Сергея Нечаева, который оказался в экстремальных условиях и стал неформальным лидером разношерстного коллектива в сериале «Игра на выживание».
АиФ Владивостоквчера в 00:45

Татьяна Навка опровергла слухи о беременности

Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили и спросили, прежде чем что-то публиковать. А есть такие, которые ради хайпа и сенсации гоняются за жёлтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации…
Татьяна Навка
Bimru.ru10:04
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Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известия11:55
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