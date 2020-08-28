Финансы
Evo-rus.comРоссияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов
По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.
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с чего всё началось
Деньги - на карту Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях. Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8 миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов).РИА Новостивчера в 17:58
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Кино
Сериал «Содержанки» официально продлен на третий сезон
Режиссером новых эпизодов выступил Юрий Мороз Над продолжением хита видеосервиса START "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.
Комсомольская правда 04:03
Политика
Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
Под американские санкции в отношении трёх российских НИИ подпали учёные и специалисты, которые трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:30
Армия и оружие
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
Газета.Ru 02:46
Здоровье
Врачи назвали блюдо, которое нормализует уровень сахара в крови
Уровень сахара в крови можно снизить правильным завтраком, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Именно завтрак может помочь, поскольку самый высокий уровень сахара в крови чаще всего наблюдается по утрам, считают диетологи.
Уфимские Заметки 04:45
Политика
Лукашенко предупредил Европу о последствиях войны в Белоруссии
В европейских государствах должны подумать, во что превратится Европа, если в Белоруссии «полыхнет».
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Футбол
Тьяго Силва стал игроком «Челси»
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Происшествия
На Шпицбергене белый медведь убил человека
Белый медведь забрался в ночь на пятницу в кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген и напал на человека, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
РИА Новости 06:56
Политика
Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков
МонаВиста вчера в 09:13
Политика
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки с портов Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки с Литвы на другие маршруты, передает БелТА.
РБК 06:48
Политика
Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»
Берлин выступает против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» и настаивает на необходимости достроить газопровод, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Взгляд.ру 07:03
Политика
Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не использует в Белоруссии резерв сотрудников правоохранительных органов, созданный для помощи республики.
RT на русском 06:41
Шоу-бизнес
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Дима Билан сдал тесты на коронавирус, прошел КТ. Результаты оказались отрицательными.
Evo-rus.com 01:13
Политика
Песков не подтвердил обязательную вакцинацию сотрудников Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже переболел и поэтому не будет делать эту прививку.
Российская газета 05:48
Армия и оружие
Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО
Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты вчера в 00:51
Экономика
Онлайн-кинотеатры в России нарастили выручку на 56% в первом полугодии
По итогам первого полугодия 2020 г. совокупная выручка легальных видеосервисов в России составила 18,6 млрд руб. — об этом свидетельствует исследование агентства TelecomDaily.
Adindex.ru 03:00
Футбол
Арбитр Москалёв рассудит «Локомотив» и «Зенит» в шестом туре РПЛ
Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым обслужит матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».
RT на русском 06:30
Общество
В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах
В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБК 06:32
Происшествия
Подростки сбросили на девушку коктейль Молотова в Краснодаре
В Краснодаре группа подростков сбросила бутылку с зажигательной смесью с балкона жилого дома, чуть не попав в проходившую мимо девушку.
Известия вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала фото покойного отца, похожего на Прилучного
Агата Муцениеце показала фото покойного отца, похожего на Прилучного Фото отца Агаты Муцениеце поразило поклонников.
Экспресс газета 03:57
Религия
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
Футбол
ЦСКА увеличил предложение «Спортинга» за Палинью
ЦСКА увеличил предложение по трансферу португальского полузащитника Жоау Павлиньи.
Российская газета 06:12
Происшествия
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Российская газета 00:41
Политика
Абэ высказался о судьбе мирного договора с Россией после отставки
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ждет от своего преемника решения проблемы отсутствия мирного договора с Россией.
РИА Новости 05:19
Политика
Обозреватель Bloomberg призвал ФРГ и ЕС не играть с Путиным в «гляделки»
Вашингтон, 28 августа 2020, 11:52 — REGNUM Бесперспективность игры «в гляделки» с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в вышдшей 27 августа статье.
REGNUM 04:45
Политика
Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
Украина поставила «на паузу» все контакты с Белоруссией, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Rambler News Service 03:03
Политика
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
Москва, 28 августа 2020, 12:06 — REGNUM Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии, сообщили 28 августа в Министерстве иностранных дел РФ.
REGNUM 05:06
Здоровье
За сутки шесть человек умерли от коронавируса в Ростовской области
На 28 августа в Ростовской области у 16 538 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:15