Деньги - на карту Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях. Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8 миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов).

с чего всё началось

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.

Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

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