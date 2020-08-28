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Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Деньги - на карту Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях. Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8 миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов).
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM05:15
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалт02:35
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16

Microsoft рассказала про DirectX 12_2. Поддержка будет в AMD RDNA2, Intel Xe-HPG, NVIDIA RTX и Qualcomm Snapdragon

Обновление, реализующее приближение возможностей DirectX 12 к DirectX 12 Ultimate, будет поддержано ускорителями NVIDIA GeForce RTX и Quadro RTX, а также графическими картами AMD на базе будущей архитектуры RDNA2, дискретной графикой Intel Xe-HPG и перспективными платформами нового поколения семейства Qualcomm Snapdragon.
Microsoft рассказала про DirectX 12_2. Поддержка будет в AMD RDNA2, Intel Xe-HPG, NVIDIA RTX и Qualcomm Snapdragon
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Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
РИА Новости07:07

Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

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URA.Ruвчера в 11:19
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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