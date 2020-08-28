Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

Росбалт 13

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.