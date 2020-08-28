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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Деньги - на карту Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях. Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8 миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов).
РИА Новости17:58
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REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM05:15
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалт02:35
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16

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ИА Красная Весна04:51
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