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Россияне забрали более 500 млн долларов с вкладов в банках в июле

В июле россияне забрали с вкладов более 508 млн долларов, в прошлом месяце показатель равнялся 332,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что многие клиенты банков перекладывают валюту на текущие счета, но и здесь показатель уменьшается, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM05:15
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалт02:35
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16

МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
РИА Новости06:34
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Черная лопасть снизила смертность птиц от ветряков

Скандинавские ученые в течение десяти лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов и выяснили, что после окрашивания одной из лопастей в черный птицы стали на 70 процентов реже сталкиваться с ветряками.
N+104:11
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
РИА Новости05:59

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

"Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - говорится в сообщении.
Газета.Ruвчера в 12:00
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НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Весна04:57
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