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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Деньги - на карту Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях. Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8 миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов).
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалт02:35
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM05:15
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16

Меркель не исключила единого ответа от ЕС на ситуацию с Навальным

Евросоюз может выступить с единой позицией по ситуации с Алексеем Навальным, когда выяснятся обстоятельства проблем с самочувствием блогера, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 28 августа на пресс-конференции.
Меркель не исключила единого ответа от ЕС на ситуацию с Навальным
ИА Красная Весна08:36
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Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Коммерсантъ08:54
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Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии, иначе он поступить не мог.
Взгляд.ру06:57
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Трое сотрудников уголовного розыска задержаны за взятку в Петербурге

В Петербурге по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286, п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержаны трое оперуполномоченных сотрудника уголовного розыска 78 отдела полиции УМВД по Центральному району города.
Коммерсантъ Санкт-Петербург04:28
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