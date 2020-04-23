с чего всё началось

С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.

Происшествия Воронежские полицейские помогли поймать 18 телефонных мошенников Воронежские правоохранители помогли поймать 18 телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 340

Происшествия В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу. 5

Технологии ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.

Биатлон Драчев усомнился в легитимности досрочных выборов президента СБР Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не принимал участия в заседании правления, в ходе которого было принято решение о проведении досрочных выборов руководства организации.

Шоу-бизнес Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева Поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в Instagram рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Гаджеты В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности. 2

Происшествия В Якутии глава присвоил чужую банковскую карту Якутск, 23 апреля 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики. 5

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Общество В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.

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