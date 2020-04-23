Финансы
Российская газетаГраждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает Банк России в ежемесячном бюллетене о развитии банковского сектора. На 1 апреля депозиты физлиц составили 23,34 трлн рублей. Граждане снимали в основном валютные вклады.
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Вклады физлиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1% - ЦБ
Независимая газета04:05
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