Финансы

Российская газетаРоссийская газетаГраждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает Банк России в ежемесячном бюллетене о развитии банковского сектора. На 1 апреля депозиты физлиц составили 23,34 трлн рублей. Граждане снимали в основном валютные вклады.
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Центробанк предупредил о новом оттоке вкладов из-за самоизоляции

Национальная служба новостей04:34

Российские вкладчики забрали из банков 315 миллиардов рублей

Говорит Москва04:34

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

РБК04:06

Вклады физлиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1% - ЦБ

Независимая газета04:05

Вклады в российских банках в марте выросли на 2%

ПРАЙМ03:52
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