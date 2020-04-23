Финансы
ИнтерфаксРоссияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банках сократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
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Вклады физлиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1% - ЦБ
Независимая газета04:05
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