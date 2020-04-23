Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

В марте вклады физических лиц в российских банках сократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
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Вклады физлиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1% - ЦБ

Независимая газета04:05

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

РБК04:06

Центробанк предупредил о новом оттоке вкладов из-за самоизоляции

Национальная служба новостей04:34

Вклады в российских банках в марте выросли на 2%

ПРАЙМ03:52
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