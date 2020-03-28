Недвижимость
VSE42.RUРоссияне заинтересовались недвижимостью на фоне коронавируса
По словам экспертов, на российском рынке жилья сформировались новые тенденции из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, по всей России увеличился интерес к недвижимости.
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Комментарии
Общество
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом
В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости
В целях исполнения указа Президента РФ о нерабочей неделе Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Армия и оружие
Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке
Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Общество
Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса
Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Игры
Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры
Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Экономика
Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца
Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.
Музыка
Соавтор песни «I Love Rock`n`Roll» Алан Меррилл умер от коронавируса
Американский музыкант Алан Меррилл, написавший песню «I Love Rock`n`Roll», умер в Нью-Йорке от коронавируса COVID-19 в возрасте 69 лет.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус обрезала волосы в прямом эфире
На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
Общество
В Астрахани могут ввести режим полной изоляции
В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Общество
Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Технологии
Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни»
Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Здоровье
На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом
На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.