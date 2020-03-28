По словам экспертов, на российском рынке жилья сформировались новые тенденции из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, по всей России увеличился интерес к недвижимости.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Общество Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости В целях исполнения указа Президента РФ о нерабочей неделе Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости.

Армия и оружие Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.

Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Общество Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Общество Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.

Экономика Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Технологии Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни» Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.

Происшествия В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.