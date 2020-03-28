Недвижимость

VSE42.RUVSE42.RUРоссияне заинтересовались недвижимостью на фоне коронавируса

По словам экспертов, на российском рынке жилья сформировались новые тенденции из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, по всей России увеличился интерес к недвижимости.
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Подробнее о событии

Коронавирус не оказал существенного влияния на рынок недвижимости в крупных городах России

Экономика сегодня11:36

O tempora, о кризис… Рынок пермской недвижимости застыл

Business Class (Пермь)28 марта в 03:00

Стало известно, как коронавирус повлияет на рынок жилья в России

Деловое.ТВ04:05

Успеть купить: эксперты рассказали, как COVID-19 повлиял на рынок жилья

Ридус03:54

Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Lenta.ru02:44

Россияне заинтересовались недвижимостью на фоне коронавируса

VSE42.RU04:36

Путин, ипотека, дачи: дайджест новостей о недвижимости за эту неделю

РБК27 марта в 13:37
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Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Российская газета 15:00
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости

В целях исполнения указа Президента РФ о нерабочей неделе Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости.
Марийская правда вчера в 03:28
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Известия 11:58
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Lenta.ru 12:59
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Парламентская газета 12:21
Армия и оружие

Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
РИА Новости вчера в 07:13
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 28 марта в 10:49
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Игры

Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры

Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.
The GEEK 08:54
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Спорт

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Вести.Ru 05:55
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.
ИА Красная Весна вчера в 03:03
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Экономика

Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца

Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.
Время Бухгалтера 05:31
Музыка

Соавтор песни «I Love Rock`n`Roll» Алан Меррилл умер от коронавируса

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший песню «I Love Rock`n`Roll», умер в Нью-Йорке от коронавируса COVID-19 в возрасте 69 лет.
Коммерсантъ 04:11
Шоу-бизнес

Кристина Асмус обрезала волосы в прямом эфире

На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
Newia.ru 14:08
Общество

В Астрахани могут ввести режим полной изоляции

В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Московский Комсомолец 06:19
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Технологии

Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни»

Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.
Вести.Ru 13:49
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Здоровье

На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом

На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.
ИА Красная Весна 06:08
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