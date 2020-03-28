Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем уже сформировался ряд новых трендов, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Первый тренд, который отмечается повсеместно, — рост интереса к недвижимости.

с чего всё началось

По словам экспертов, на российском рынке жилья сформировались новые тенденции из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, по всей России увеличился интерес к недвижимости.

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