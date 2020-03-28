Недвижимость

VSE42.RUVSE42.RUРоссияне заинтересовались недвижимостью на фоне коронавируса

По словам экспертов, на российском рынке жилья сформировались новые тенденции из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, по всей России увеличился интерес к недвижимости.
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с чего всё началось

Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем уже сформировался ряд новых трендов, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Первый тренд, который отмечается повсеместно, — рост интереса к недвижимости.
Lenta.ru02:44

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Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на российский рынок недвижимости

Советы по дому. Лайфхаки14:01

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Business Class (Пермь)28 марта в 03:00

Стало известно, как коронавирус повлияет на рынок жилья в России

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Ридус03:54

Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Lenta.ru02:44

Россияне заинтересовались недвижимостью на фоне коронавируса

VSE42.RU04:36
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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 150 тысяч.
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Кто-то считает, что этот чемпионат нужно забыть, а в конце лета или осенью если пандемия пройдет, начать новый.
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Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

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В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

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Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

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В китайских автосалонах в ближайшее время появится нелицензионная копия японского полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Hengtian L4600.
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Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье

Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, по состоянию на 31 марта в крае официально лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
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Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

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Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
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Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
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Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
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Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
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