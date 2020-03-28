Недвижимость
VSE42.RUРоссияне заинтересовались недвижимостью на фоне коронавируса
По словам экспертов, на российском рынке жилья сформировались новые тенденции из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, по всей России увеличился интерес к недвижимости.
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с чего всё началось
Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем уже сформировался ряд новых трендов, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Первый тренд, который отмечается повсеместно, — рост интереса к недвижимости.Lenta.ru02:44
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Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на российский рынок недвижимости
Советы по дому. Лайфхаки14:01
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