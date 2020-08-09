Россияне заменили банковские вклады на инвестиции в ценные бумаги
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Благодаря подсчетом аналитиков стало известно, что в текущем году россияне предпочитают вкладывать свои средства в ценные бумаги, а не совершать привычные банковские вклады.В источнике
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Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях
ИА Красная Весна8 августа в 13:01