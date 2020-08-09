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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Россияне заменили банковские вклады на инвестиции в ценные бумаги

Благодаря подсчетом аналитиков стало известно, что в текущем году россияне предпочитают вкладывать свои средства в ценные бумаги, а не совершать привычные банковские вклады.В источнике
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News.ru

Россияне начали инвестировать деньги в ценные бумаги

News.ru8 августа в 16:40
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tv8 августа в 10:59
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новости8 августа в 07:56
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°7 августа в 13:24
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ru7 августа в 08:26
ИА Красная Весна

Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях

ИА Красная Весна8 августа в 13:01

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru17:20

«Спартак» планирует выручить за Урунова 15 млн евро

«Спартак» действительно имеет предложение от «Герты» по трансферу полузащитника Остона Урунова за 5 миллионов евро, сообщает в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» журналист Вячеслав Короткин.
Евро-футбол.рувчера в 13:04
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Юристы демократов считают неконституционными последние указы Трампа

Юристы Демократической партии в Конгрессе США считают неконституционными четыре указа, которые президент США Дональд Трамп подписал накануне в целях смягчения экономических последствий пандемии коронавируса для жителей страны.
ТАССвчера в 10:34
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