Россияне заменили банковские вклады на инвестиции в ценные бумаги

В текущем году россияне стали все чаще отказываться от банковских вкладов в пользу инвестиций в ценные бумаги. Брокерские счета зафиксировали более 1,5 триллиона рублей счетов с начала года, а ведь это всего на 1 триллион меньше, что за весь прошлый год.