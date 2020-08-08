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Россияне заменили банковские вклады на инвестиции в ценные бумаги

В текущем году россияне стали все чаще отказываться от банковских вкладов в пользу инвестиций в ценные бумаги. Брокерские счета зафиксировали более 1,5 триллиона рублей счетов с начала года, а ведь это всего на 1 триллион меньше, что за весь прошлый год.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомости6 августа в 17:15
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News.ru

Россияне начали инвестировать деньги в ценные бумаги

News.ruвчера в 16:40
ИА Красная Весна

Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях

ИА Красная Веснавчера в 13:01
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новостивчера в 07:56
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tvвчера в 10:59
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°7 августа в 13:24
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ru7 августа в 08:26
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
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В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС14:44
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Слухи: Sony сорит деньгами, покупая эксклюзивы для PlayStation 5

Ведущий Kinda Funny Имран Хан (Imran Khan) продолжил делиться подробностями стратегии Sony Interactive Entertainment по продвижению PlayStation 5. По его словам, компания разбрасывается внушительными суммами ради эксклюзивного контента в мультиплатформенных играх.
3DNews10:57
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
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