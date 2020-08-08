Россияне заменили банковские вклады на инвестиции в ценные бумаги
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В текущем году россияне стали все чаще отказываться от банковских вкладов в пользу инвестиций в ценные бумаги. Брокерские счета зафиксировали более 1,5 триллиона рублей счетов с начала года, а ведь это всего на 1 триллион меньше, что за весь прошлый год.В источнике
С чего всё началось
Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке
За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомости6 августа в 17:15
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