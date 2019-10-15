Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ. Также ЕПД поможет россиянам лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов. В правительстве отмечают, что законопроект необходимо доработать.

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