ЖКХ

Lenta.ruLenta.ruРоссияне заплатят за ЖКХ по-новому

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ. Также ЕПД поможет россиянам лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов. В правительстве отмечают, что законопроект необходимо доработать.
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с чего всё началось

Одна на всех: правительство поддержит появление единой платежки

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».
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