ЖКХ
ИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ
По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
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Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
RT на русском 07:06
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Общество
Бывшая диснеевская актриса получила премию Pornhub
Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub.
Lenta.ru 07:35
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество
Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали
Комсомольская правда вчера в 21:22
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Футбол
«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild.
Газета.Ru 07:41
Политика
РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company заключили соглашение о совместной реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
Будущее России. Национальные проекты 07:51
Политика
Путин: Русские туристы в ОАЭ потратили более $1,3 млрд
Путин привел статистику Центробанка России, согласно которой в прошлом году россияне «оставили» в Эмиратах в прошлом году более $1,3 млрд.
Росбалт 07:48
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
МВД опубликовало видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РИА Новости вчера в 07:04
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе
Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Российская газета 05:41
Общество
Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women
В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Elle Women in Hollywood, на которой традиционно чествуют женщин, добившихся наибольших успехов в Голливуде.
Passion.ru 06:12
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Политика
Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни
Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.
РБК 07:18
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Хоккей
Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал игру российского новичка команды Ильи Михеева.
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Спорт
NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб
Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times.
Pravda.Ru 07:51
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27