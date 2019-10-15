ЖКХ
ИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ
По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
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Впервые за последние 29 лет футбольные сборные КНДР и Южной Кореи сыграли друг с другом.
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Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
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Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
ФАН вчера в 20:05
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Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
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Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Компания Sikorsky представила проект вертолёта-разведчика.
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Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что санкции США в отношении Турции из-за операции «Источник мира» не сработают, так как они уже не раз демонстрировали свою неэффективность.
Парламентская газета 04:39
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Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
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В России вынесли первый штраф за фейковые новости
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РИА Новости 06:27