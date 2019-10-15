ЖКХ

Lenta.ruLenta.ruРоссияне заплатят за ЖКХ по-новому

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ. Также ЕПД поможет россиянам лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов. В правительстве отмечают, что законопроект необходимо доработать.
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с чего всё началось

Одна на всех: правительство поддержит появление единой платежки

Проект закона о едином платежном документе (ЕПД) депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесли в Госдуму 19 июня этого года, следует из базы нижней палаты. Документ вводит два новых понятия – – ЕПД и "расчетный центр".
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