КоммерсантъРоссияне за сутки сняли рекордные с 2020 года 111,3 млрд рублей наличнымиГраждане России за минувшие сутки сняли 111,3 млрд руб. наличными, что стало рекордной суммой за последние два года.КоммерсантъВ статистику ЦБ попадают операции получения купюр и банкнот через банки за полный день, но в данных за 24 февраля также учитываются объемы снятия наличных в выходной день 23 февраля.РБКУтром 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением и заявил о начале военной операции в Донбассе.РБКНа этом фоне клиенты крупных российских банков столкнулись с проблемами при снятии наличных в банкоматах: нехваткой банкнот и очередями, сообщал РБК.ForbesЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВTopdaynews.ruAnewsFBM.ruЭкономика сегодняIvbg.ruНародные новостиРидусВерсия-Саратов66.ruРБКРосбалтVSE42.RUСахалин.ИнфоTatCenterФАНСобака.ruПодробнее о событииРоссияне за сутки сняли со счетов в банках рекордный объём наличныхNews.ru00:19Статистика ЦБ: спрос на наличные 24 февраля достиг ₽111 млрд, максимума с начала пандемииРБКвчера в 04:37Самое цитируемоеЦБ: Россияне в день военной операции на Украине сняли со счетов ₽111 млрд наличныхЭхо Москвывчера в 05:34Россияне сняли 111 млрд рублей наличных в первый день военной операции на УкраинеForbesвчера в 06:52Центробанк: россияне за сутки сняли 111 млрд рублейURA.Ruвчера в 06:39Россияне за сутки сняли рекордные с 2020 года 111,3 млрд рублей наличнымиКоммерсантъвчера в 06:33Россияне на новостях с Украины сняли рекордные 111 млрд рублейBFM.ruвчера в 07:10Показать ещёОценить960Поделиться