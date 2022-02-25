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Россияне за сутки сняли рекордные с 2020 года 111,3 млрд рублей наличными

Граждане России за минувшие сутки сняли 111,3 млрд руб. наличными, что стало рекордной суммой за последние два года.
Коммерсантъ
В статистику ЦБ попадают операции получения купюр и банкнот через банки за полный день, но в данных за 24 февраля также учитываются объемы снятия наличных в выходной день 23 февраля.
РБК
Утром 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением и заявил о начале военной операции в Донбассе.
РБК
На этом фоне клиенты крупных российских банков столкнулись с проблемами при снятии наличных в банкоматах: нехваткой банкнот и очередями, сообщал РБК.
Forbes

Подробнее о событии

Россияне за сутки сняли со счетов в банках рекордный объём наличных
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