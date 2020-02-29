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Lenta.ruРоссияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу
Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали. Оскорбительные комментарии начали появляться у нее в Instagram в субботу, 29 февраля.
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Россияне жестко раскритиковали блогершу Диденко из-за смертельной вечеринки в бане
Московский Комсомолец10:49
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С 1 марта украинцы не смогут въезжать по своим паспортам в Россию
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Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
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Пушков прокомментировал отказ властей Украины праздновать День Победы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, так как, по его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга», что должно стать основным направлением в праздновании этой даты.
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Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.