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Право.ру

Россияне жалуются на незаконные комиссии в МФО

Треть жалоб граждан на микрофинансовые организации касается незаконных комиссий за перевод или выдачу кредитных средств. Об этом сообщили в пресс-службе главного финомбудсмена Юрия Воронина.В источнике
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Право.ру

Россияне жалуются на незаконные комиссии в МФО

Право.ру03:08
Ведомости

Финансовый омбудсмен заявил о незаконности комиссий МФО за выдачу кредитов

Ведомостивчера в 16:52
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