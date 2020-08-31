Треть жалоб граждан на микрофинансовые организации касается незаконных комиссий за перевод или выдачу кредитных средств. Об этом сообщили в пресс-службе главного финомбудсмена Юрия Воронина.В источнике
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Актёр Михаил Ефремов в суде назвал своим «последним желанием» просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, а также заявил, что никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.
В начале июля председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил, что начиная с 31 августа суд намерен использовать блок слушаний, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и зашиты и принять решение, «если в этом будет необходимость», чтобы адвокаты смогли направить запросы о компенсации, сообщает «Интерфакс».
Сообщается, что все четыре модели iPhone 12 будут иметь широкоугольный объектив с 7 линзами, что приведёт к меньшим искажениям изображения. iPhone 12 и iPhone 12 Max, скорее всего, будут поставляться с двойной основной камерой и без сканера LiDAR. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены тройной основной камерой со сканером LiDAR, как у iPad Pro 2020.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Бурение в Черном море могло обойтись "Роснефти" в $130 млн Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер.
"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.