Треть жалоб граждан на микрофинансовые организации касаются незаконных комиссий за перевод или выдачу кредитных средств. Об этом сообщили в пресс-службе главного финомбудсмена Юрия Воронина.В источнике
Подгорица, 31 августа 2020, 10:16 — REGNUM По результатам обработки 98,55% голосов на выборах в парламент Черногории лидирует коалиция вокруг Демократической партии социалистов республики Мило Джукановича.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что бразильский защитник команды Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0). Для бразильца этот матч стал дебютным в составе «армейцев».
Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию прогноза, которая обсуждается сейчас профильными ведомствами.
Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис.