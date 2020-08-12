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Политическая Экспертиза

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

Российские граждане массово жалуются на банки, которые применяют недобросовестные практики при оформлении кредитных каникул, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
Подробнее о событии
Deita.ru

Банки отказывают россиянам в кредитных каникулах

Deita.ru02:31
Комсомольская правда

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

Комсомольская правда01:18
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
РЕН ТВ

Россияне пожаловались на необоснованные отказы в кредитных каникулах

РЕН ТВ01:00
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15

«Ъ»: Промсвязьбанк может ликвидировать направление по форексу

Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера.
ТАСС00:05
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В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.
РИА Новости04:28
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В McLaren отказались от подачи апелляции

Срок подачи апелляции против решения FIA, принятого в прошлую пятницу по протесту Renault против Racing Point, истекает в среду утром, и вчера мы писали о том, что команда Ferrari подтвердила своё намерение затребовать для Racing Point более сурового наказания и предоставила все необходимые для этого документы.
F1news.ru03:07

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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