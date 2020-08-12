В McLaren отказались от подачи апелляции

Срок подачи апелляции против решения FIA, принятого в прошлую пятницу по протесту Renault против Racing Point, истекает в среду утром, и вчера мы писали о том, что команда Ferrari подтвердила своё намерение затребовать для Racing Point более сурового наказания и предоставила все необходимые для этого документы.