В МИД РФ ответили на обвинения Британии во «вмешательстве»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что официальный Лондон «почти уверен», что Россия во время проведения выборов в Соединённом Королевстве пошла на «похищение и публикацию чувствительной информации, в том числе текста соглашения о свободной торговле между Великобританией и США».