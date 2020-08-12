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Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

Представители банков факты нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
Подробнее о событии
Deita.ru

Банки отказывают россиянам в кредитных каникулах

Deita.ru02:31
Комсомольская правда

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

Комсомольская правда01:18
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
РЕН ТВ

Россияне пожаловались на необоснованные отказы в кредитных каникулах

РЕН ТВ01:00
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъвчера в 07:09
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Протесты в Белоруссии: силовики сдерживают протестующих

Минск, 11 августа 2020, 23:27 — REGNUM По последним данным, к вечеру 11 августа белорусские силовики пока успешно сдерживают протестующих, не давая им захватить правительственные здания или закрепиться на баррикадах.
REGNUMвчера в 16:27
11

Суббренд Hyundai анонсировал выпуск трех электрокаров

У концерна Hyundai уже есть суббренд Genesis, специализирующийся на выпуске премиальных авто, а теперь производитель анонсировал еще одну марку - Ioniq, которая будет заниматься выпуском электрокаров.
Новые автомобили10 августа в 11:57
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В МИД РФ ответили на обвинения Британии во «вмешательстве»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что официальный Лондон «почти уверен», что Россия во время проведения выборов в Соединённом Королевстве пошла на «похищение и публикацию чувствительной информации, в том числе текста соглашения о свободной торговле между Великобританией и США».
REGNUM03:48
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUM10 августа в 09:54
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