Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах
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Представители банков факты нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.В источнике
С чего всё началось
Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков
Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
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