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Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

Представители банков факты нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
Подробнее о событии
Deita.ru

Банки отказывают россиянам в кредитных каникулах

Deita.ru02:31
Комсомольская правда

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

Комсомольская правда01:18
РЕН ТВ

Россияне пожаловались на необоснованные отказы в кредитных каникулах

РЕН ТВ01:00
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15

«Пропущена основная фаза испытаний»: иностранные СМИ раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

На фоне появившейся информации о желании некоторых стран производить российскую вакцину, во многих иностранных СМИ появились статьи с критикой российского лекарства.
Военное обозрение03:35

СНВ-III предложили продлить в сенате США без включения Китая

«Сенат поддерживает инициативу Соединенных Штатов, нацеленную на то, чтобы после продления действия СНВ‑III привлечь Китай к переговорам, направленным на итоговое заключение договора или соглашения о контроле над вооружениями», — процитировал Марки сайт RT.
Телеканал 360°04:21
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«Газпром» оштрафовали за загрязнение земли серой на Астраханском ГПЗ

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям оштрафовало на 225 млн рублей ООО "Газпром переработка" за загрязнение почвы серой, сообщила пресс-служба управления.
Интерфаксвчера в 14:37
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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