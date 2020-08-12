Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах
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Представители банков факты нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.В источнике
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