Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

Представители банков факты нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.