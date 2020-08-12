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News.ru
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

Представители банков факты нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.В источнике
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News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15

СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил, что в фонд уже поступил запрос на 1 миллиард доз вакцины.
Live24вчера в 12:11
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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Разработка вакцины от коронавируса: Россия идет коротким путем (Der Spiegel, Германия) (Der Spiegel)

Многие конкуренты сообщают об успехах в разработке, но одно государство хочет опередить всех остальных — Россия заявила, что уже до конца августа планируется выдача разрешения первой вакцине.
ИноСМИвчера в 07:58

В России впервые появится «цифровой двойник» дизельного двигателя

Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) разрабатывает новое семейство многоцелевых высокооборотных дизельных двигателей, которые планируется применять на железнодорожном транспорте, в большегрузных автомобилях и судостроении.
ТАСС Наука вчера в 11:05

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings10 августа в 12:20
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета9 августа в 23:00
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