Спорт

RT на русскомRT на русскомРоссиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019

Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе. Российский спортсмен прыгнул на 2,35 м. Его соотечественник Илья Иванюк стал третьим. Он смог покорить эту же высоту, но уступил Акименко по количеству попыток.
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