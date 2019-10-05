Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе. Российский спортсмен прыгнул на 2,35 м. Его соотечественник Илья Иванюк стал третьим. Он смог покорить эту же высоту, но уступил Акименко по количеству попыток.

Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019

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