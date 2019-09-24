Происшествия
ИнтерфаксРоссиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках
Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.Ведомостивчера в 21:06
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Экстрадированный в США россиянин признал в суде вину в киберпреступлениях
Говорит Москвавчера в 16:55
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