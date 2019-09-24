с чего всё началось

Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.

Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Авто В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Как сообщили изданию speedme.ru, в ближайшее время компания АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформирует владельцев автомобилей Mercedes-Benz (тип 909), подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в официальный сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.

Футбол СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Политика Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Волейбол Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Здоровье Назначен новый главврач Александровской больницы Работал врачом урологом, заведующим урологическим отделением в Александро-Мариинской областной клинической больнице и Городской клинической больнице №3 имени С. М. Кирова.

Происшествия Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время и ожидает, что на ней будут обсуждаться конкретные вопросы.

Происшествия Подозреваемый в убийстве 18-летней саратовчанки признал вину В Саратове подозреваемый в убийстве 18-летней девушки дал признательные показания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СК.

Космос NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.

Политика Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.

Автоспорт Маркелов заменит погибшего Юбера на этапах в Сочи и Абу-Даби Российский пилот Артем Маркелов выступит за команду Arden на заключительных этапах сезона в «Формуле-2» в Сочи и Абу-Даби.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Технологии Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".

Политика Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Политика Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Футбол Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его авто 40 раз нарушили ПДД По сведениям телеграм-канала Mash, за рулем его "Гелендвагена" и других авто все это время находилась жена Дарья Валитова.

Гаджеты Apple запускает сборку Mac Pro в техасском Остине Американская технокорпорация Apple запустит производство сборку Mac Pro в Остине, штат Техас.

Общество В Екатеринбурге определили «основную площадку» для строительства храма В случае, если опрос жителей Екатеринбурга по выбору места строительства нового храма в городе будет признан несостоявшимся, то «основным вариантом» станет площадка на месте бывшего приборостроительного завода.