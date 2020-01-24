Общество
ИзвестияРоссиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Алексей Бурков пошел на сделку с американским следствием, признав свою вину по двум из пяти пунктов обвинений в киберпреступлениях, сообщает в пятницу, 24 января, «РИА Новости». Слушания прошли в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния).
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Российский гражданин Алексей Бурков признал себя виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости18:30
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