Российский гражданин Алексей Бурков признал себя виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Россиянин Алексей Бурков пошел на сделку с американским следствием, признав свою вину по двум из пяти пунктов обвинений в киберпреступлениях, сообщает в пятницу, 24 января, «РИА Новости». Слушания прошли в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния).

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

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