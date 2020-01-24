Известно, что российский гражданин признал вину лишь по части предъявленных ему обвинений. Уточняется, что Бурков сознался по двум пунктам из пяти. Судья Ти Эс Эллис сообщил, что огласит приговор 8 мая нынешнего года.

Россиянин Бурков признал свою вину в суде США

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