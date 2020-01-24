Общество
Москва 24Россиянин Бурков признал свою вину в суде США
Известно, что российский гражданин признал вину лишь по части предъявленных ему обвинений. Уточняется, что Бурков сознался по двум пунктам из пяти. Судья Ти Эс Эллис сообщил, что огласит приговор 8 мая нынешнего года.
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В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.
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