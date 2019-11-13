с чего всё началось

Экстрадированному из Израиля в США россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом 12 ноября сообщил американский минюст. Во вторник, 12 ноября, Бурков предстал перед судом в США, где ему предъявили пять обвинений в преступлениях в сфере кибербезопасности.

Россиянину Буркову грозит до 80 лет лишения свободы в США

Происшествия Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Интернет Facebook объявила о запуске онлайн-платежей Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

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Энергетика МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.