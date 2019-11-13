Политика
ИзвестияРоссиянину Буркову грозит до 80 лет лишения свободы в США
Экстрадированному из Израиля в США россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом 12 ноября сообщил американский минюст. Во вторник, 12 ноября, Бурков предстал перед судом в США, где ему предъявили пять обвинений в преступлениях в сфере кибербезопасности.
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с чего всё началось
Накануне в российском посольстве в Тель-Авиве заявили, что решение об экстрадиции Буркова "не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств".Грани.ру02:20
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