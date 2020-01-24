Общество
КоммерсантъРоссиянин Бурков признал вину на суде в США
На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС. Господина Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, в ноябре 2019-го его экстрадировали в США. Изначально россиянин утверждал, что невиновен.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Общество
В Госдепе разъяснили, как будут работать новые правила выдачи виз
Изменения в выдаче виз на въезд в США беременным женщинам затронут только тех, у кого рождение ребенка в Америке с целью получения гражданства будет основной целью поездки, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Общество
Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза.
Политика
Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Brexit
В этот четверг королева Елизавета II подписала закон, согласно которому Великобритания выходить из состава Евросоюза.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Общество
В провинции Хубэй 10 городов приостановили транспортное сообщение
В китайской провинции Хубэй вслед ха городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, десять городов заявили о приостановке транспортного сообщения.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Общество
Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Наука
Найден источник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи.
Общество
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.
Общество
Пять трасс перекрыли из-за непогоды в Алтайском крае
Пять автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за сильной метели 23 января, сообщается на сайте регионального минтранса.
Политика
Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".
Политика