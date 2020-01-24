На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС. Господина Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, в ноябре 2019-го его экстрадировали в США. Изначально россиянин утверждал, что невиновен.

Россиянин Бурков признал вину на суде в США

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