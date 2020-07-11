Общество
Газета.RuРоссиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС. Присяжные признали вину Никулина по всем пунктам обвинения.
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Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС.
Известия 22:43
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Шоу-бизнес
Адвокат Алибасова назвал условия для его развода с Федосеевой-Шукшиной
Экономика сегодня 13:13
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 16:22
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Гаджеты
Windows 10 научилась работать сразу с несколькими Android-смартфонами
Компания Microsoft начала тестировать в Windows 10 новую функцию приложения «Ваш телефон» (Your Phone), которая позволяет синхронизировать приложение с несколькими смартфонами на базе Android, 10 июля передает отраслевой ресурс 3dnews.ru.
ИА Красная Весна 22:20
Политика
Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире
В июне 2018 года глава государства на церемонии смены командующего Береговой охраной, которая является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол.
ТАСС 14:37
Общество
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками.
РИА Новости 21:46
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова
По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия.
АБН 17:41
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия вчера в 15:59
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Здоровье
Кузбасс преодолел порог в 2000 заболевших коронавирусной инфекцией
В количественном отношении, регион за неделю преодолел порог в 2000 заболевших.
КузПресс 07:21
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia 04:18
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ 04:11
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Наука
Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК
Evo-rus.com вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело 12:29
Шоу-бизнес
Гарик Харламов «отметил» развод с Кристиной Асмус в караоке-клубе
Согласно информации источника, на днях Гарик Харламов посетил караоке в столице, устроив вечеринку для друзей и коллег по случаю завершения съёмок одного из проектов.
Дни24 вчера в 05:54
Политика
Стамбульскому собору Святой Софии будет возвращён статус мечети
Верховный административный суд Турции (Госсовет) отменил постановление турецкого правительства от 24 ноября 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея, передает телеканал CNN Turk.
Аргументы и Факты 10:13
Здоровье
Коронавирус в Челябинской области: последние новости 10 июля. Губернатор продлил карантин, торговые центры открываются, волна заражений нарастает
Рост заражений остановить не удается В Челябинской области уже вторую неделю растет число заражений COVID.
URA.Ru 10:00