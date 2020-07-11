Общество
Вести.RuРоссиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях. Никулин признан виновным по всем девяти пунктам обвинения, ему грозит многолетнее тюремное заключение. Приговор будет объявлен в конце сентября, сообщает РИА Новости.
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Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам
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