В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях. Никулин признан виновным по всем девяти пунктам обвинения, ему грозит многолетнее тюремное заключение. Приговор будет объявлен в конце сентября, сообщает РИА Новости.

Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях

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