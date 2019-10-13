Спорт

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике

Вторым стал еще один россиянин, Артур Далалоян, третьим – украинец Олег Верняев. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.
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