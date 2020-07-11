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ИзвестияРоссиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии. В тройку лидеров вошли японец Юки Цунода (Carlin) и представитель Китая Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).
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При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
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