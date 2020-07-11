Коронавирус
ИзвестияРоссиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии. В тройку лидеров вошли японец Юки Цунода (Carlin) и представитель Китая Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роберт Шварцман посвятил победу отцу: «Огромное всем спасибо, у меня просто нет слов»
Sports.ruвчера в 18:23
Шварцман посвятил победу в гонке Формулы-2 отцу, умершему от последствий коронавируса
Sport24.ruвчера в 17:06
Что может Шварцман, Шумахеру не дано. Россиянин выиграл гонку и вышел в лидеры «Формулы-2»
Советский спортвчера в 15:00
«Отлично подойдёт «Феррари». В мире восхищены россиянином Шварцманом после победы в Ф-2
Чемпионатвчера в 18:15
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Происшествия
Еще пятеро новосибирцев скончались от коронавируса
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 12,68 млн, умерли более 564 тыс. человек.
Тайга.инфо 00:02
Общество
Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом
Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru вчера в 22:16
Футбол
Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском вчера в 15:33
Футбол
Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Новые Известия 10 июля в 11:59
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com 10 июля в 01:23
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Четырнадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
Четырнадцатой умершей стала женщина из Анжеро-Судженска.
Комсомольская правда - Кемерово 00:19
Религия
Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия вчера в 17:16
Политика
Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
Коммерсантъ вчера в 22:25
Единоборства
Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251
В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.
Чемпионат 00:57
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Страна Советов on-line вчера в 11:20
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Evo-rus.com 09 июля в 10:06
Гаджеты
MacBook может сломаться из-за заклеивания камеры, сообщили в Apple
Apple предупреждает о возможной поломке ноутбуков из-за заклеивания камеры. Речь среди прочего идет о MacBook Pro и MacBook Air.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском вчера в 20:50
Здоровье
Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.
Известия 01:01
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Piter.tv вчера в 11:58
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Авто
Новый Range Rover — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan
В Сети показали новую флагманскую версию Range Rover, которая может напрямую конкурировать с Rolls-Royce Cullinan.
Letnews.ru вчера в 02:55
Политика
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС
Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.
Российская газета 10 июля в 08:08
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Evo-rus.com 10 июля в 09:17
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
ТАСС вчера в 03:02
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 10 июля в 08:29