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ИзвестияРоссиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии. В тройку лидеров вошли японец Юки Цунода (Carlin) и представитель Китая Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).
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