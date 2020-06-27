Общество

RT на русскомRT на русскомРоссиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.
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Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступлениях

Интерфаксвчера в 21:07

Россиянин Сергей Медведев в американском суде признал вину в киберпреступлениях в составе международной группы

Эхо Москвывчера в 22:05

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

RT на русскомвчера в 17:52

Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

Вести.Ruвчера в 18:37

Россиянин признался в США в причастности к киберпреступлениям

РБКвчера в 18:16

Россиянин Сергей Медведев признал в американском суде свою вину

РИА Новостивчера в 18:57

Россиянин Медведев признал в суде США вину в киберпреступлениях

Известиявчера в 17:27
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Политика

Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны

Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны.
Авторадио 25 июня в 10:08
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Политика

В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»

В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета вчера в 11:34
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Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
2,8K
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Армия и оружие

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
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Общество

Жители Аляски требуют снести памятник главе русских поселений

BFM.ru 01:30
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
6,7K
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию

В эфире телевизионной передачи «О самом главном», транслируемой на канале «Россия-1», врач общей практики Александр Мясников рассказал, какие лекарства способны вызвать патологическое отклонение в работе сердца – аритмию.
Территория новостей 02:20
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Здоровье

Жителей Приангарья призывают серьезнее относиться к ситуации с коронавирусом

Сегодня, 26 июня, в областном правительстве состоялся брифинг, посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Байкал24 вчера в 03:44
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Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Футбол

«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 12:59
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
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Происшествия

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru вчера в 01:50
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Происшествия

157 новых пациентов с коронавирусом выявлено на Южном Урале

На утро, 27 июня, в регионе подтверждены 7139 случаев заболевания COVID-19. Это на 157 новых подтверждений больше ко вчерашнему дню.
Миасский рабочий 02:19
Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com вчера в 15:09
19
Культура

Как Netflix высмеял Евровидение

26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском вчера в 11:21
Армия и оружие

«Ростех» сообщил о модернизации ракетных комплексов «Искандер»

В России осуществляется модернизация ракетных комплексов «Искандер-М».
Военное дело 24 июня в 08:42
8
Политика

Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
Lenta.ru вчера в 05:58
841
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,1K
Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Здоровье

Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Наука

Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов

Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента.
Lenta.ru 25 июня в 09:47
13
Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
53
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Экономика

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с обращением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
РБК 23 июня в 17:28
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