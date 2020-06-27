Общество
RT на русскомРоссиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Политика
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны.
Авторадио 25 июня в 10:08
Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета вчера в 11:34
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Армия и оружие
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Здоровье
Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию
В эфире телевизионной передачи «О самом главном», транслируемой на канале «Россия-1», врач общей практики Александр Мясников рассказал, какие лекарства способны вызвать патологическое отклонение в работе сердца – аритмию.
Территория новостей 02:20
Здоровье
Жителей Приангарья призывают серьезнее относиться к ситуации с коронавирусом
Сегодня, 26 июня, в областном правительстве состоялся брифинг, посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Байкал24 вчера в 03:44
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ
Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Футбол
«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 12:59
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Происшествия
Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом
Вести.Ru вчера в 01:50
Происшествия
157 новых пациентов с коронавирусом выявлено на Южном Урале
На утро, 27 июня, в регионе подтверждены 7139 случаев заболевания COVID-19. Это на 157 новых подтверждений больше ко вчерашнему дню.
Миасский рабочий 02:19
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com вчера в 15:09
Культура
Как Netflix высмеял Евровидение
26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском вчера в 11:21
Армия и оружие
«Ростех» сообщил о модернизации ракетных комплексов «Искандер»
В России осуществляется модернизация ракетных комплексов «Искандер-М».
Военное дело 24 июня в 08:42
Политика
Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
Lenta.ru вчера в 05:58
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Наука
Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов
Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента.
Lenta.ru 25 июня в 09:47
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Экономика
Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с обращением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
РБК 23 июня в 17:28