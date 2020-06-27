Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 2,8K

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов. 6,7K

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. 485

Здоровье Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию В эфире телевизионной передачи «О самом главном», транслируемой на канале «Россия-1», врач общей практики Александр Мясников рассказал, какие лекарства способны вызвать патологическое отклонение в работе сердца – аритмию. 56

Экономика Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.

Спорт В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 27

Происшествия 157 новых пациентов с коронавирусом выявлено на Южном Урале На утро, 27 июня, в регионе подтверждены 7139 случаев заболевания COVID-19. Это на 157 новых подтверждений больше ко вчерашнему дню.

Культура Как Netflix высмеял Евровидение 26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».

Политика Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил. 841

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,1K

Общество В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом. 37

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,3K

Здоровье Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы» Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу. 7

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 345

Наука Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента. 13

Общество Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19 Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1". 53