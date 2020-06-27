Общество

RT на русскомRT на русскомРоссиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.
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«Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал себя виновным перед судьёй окружного суда Невады США Джеймсом Маханом», — говорится в пресс-релизе
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