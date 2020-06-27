Общество
RT на русскомРоссиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.
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с чего всё началось
«Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал себя виновным перед судьёй окружного суда Невады США Джеймсом Маханом», — говорится в пресс-релизе.RT на русском17:52
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Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru 18:22
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 07:40
Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Любовь к «пузырящейся сладости» может привести к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Live24 16:08
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
Общество
Ольга Романова закрывает свой фонд «Русь сидящая»
Москва, 26 июня 2020, 23:21 — REGNUM Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что она закрывает фонд из-за проигранного суда.
REGNUM 16:21
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском 18:22
Общество
В России назвали условие для создания коллективного иммунитета
Названо необходимое условие для выработки у россиян коллективного иммунитета.
Lenta.ru 15:04
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Нападение произошло ранее в пятницу, изначально сообщалось о том, что погибли три человека. Нападавший был застрелен полицейскими.
Известия 11:15
Гаджеты
Восьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмарке
Интересная особенность Rocket Lake состоит в том, что на одной подложке с собственно процессором, выполненным по 14-нм техпроцессу, будет расположен второй 10-нм графический чип Gen 12 Xe c 32 исполнительными блоками и частотой 1,15 ГГц.
3DNews 14:15
Политика
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле, допустил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Вечерняя Москва 06:56
Спорт
WADA отреагировало на угрозы США прекратить финансирование агентства
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало возможный отказ от финансирования организации со стороны США.
Газета.Ru 13:23
Киберспорт
Virtus.pro прошла в плей-офф онлайн-турнира по CS:GO
Матч ТВ вчера в 03:49
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
NewInform 12:28
Футбол
Финал Кубка Украины повторно перенесён в другой город
Представители Львовской федерации футбола сообщили о переносе финального матча Кубка Украины в другой город.
Евро-футбол.ру вчера в 17:34
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 06:19
Экономика
KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы
Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
РИА Новости 17:44