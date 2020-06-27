Общество

RT на русскомRT на русскомРоссиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.
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Россиянин Сергей Медведев в американском суде признал вину в киберпреступлениях в составе международной группы

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Россиянин Сергей Медведев признал в американском суде свою вину

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Россиянин Медведев признал в суде США вину в киберпреступлениях

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Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

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В США российский хакер признался в киберпреступлениях

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Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

Вести.Ru18:37
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Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
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Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

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Шоу-бизнес

Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело

Модель известного бренда Fashion Nova опубликовала снимок в мокрой укороченной футболке без нижнего белья и порадовала подписчиков.
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Общество

Ольга Романова закрывает свой фонд «Русь сидящая»

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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК 23:04
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

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Технологии

Компания Microsoft показала новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft 365 анонсировала изображения дизайна для Windows 10.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
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Более 80 новосибирцев умерли от коронавируса

Умерли, по подсчетам Тайги.инфо, не менее 472 пациентов с коронавирусом. Всего в России зарегистрировано более 606,8 тыс. заболевших.
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Россия планирует увеличить поставки газа в Китай

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Гинер запросил у «Арсенала» 25 млн евро за трансфер Акинфеева

Как стало известно Metaratings.ru, тогда Гинер запросил у «Арсенала» 25 млн евро за трансфер Акинфеева.
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Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
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«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»

Общественная служба новостей 13:08
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Экономика

Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта.
REGNUM вчера в 16:57
Общество

Сын Хрущева Сергей скончался в США от огнестрельного ранения

Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев умер 19 июня в США.
NewInform вчера в 07:53
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Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру

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Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

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Дибров с женой устроили фотосессию в стиле Петросяна и Степаненко

Первым выступил телеграм-канал «Беспощадная красота»: «Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости», – пошутили сплетники.
Собеседник 13:57
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Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле, допустил министр транспорта России Евгений Дитрих.
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 22:22
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