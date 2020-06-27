с чего всё началось

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

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Футбол Бэйл может покинуть «Реал» из-за конфликта с Зиданом Как сообщает ESPN, у валлийца конфликт с главным тренером клуба Зинедином Зиданом.